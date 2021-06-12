В России уменьшилось число сторонников наличных денег

Число россиян, готовых отказаться от наличных денег, за время пандемии выросло на 6% и достигло 18%, следует из опроса Superjob.

Тем не менее большинство россиян (65%) в 2021 году не готовы расстаться с наличными, еще 17% затруднились ответить на этот вопрос.

В прошлом году противников налички было меньше - 12%, а против отказа выступали 78%.

"Призывы медиков снизить число контактов с бактериями и вирусами, оседающими на наличности, возымели обратное действие", - считают эксперты сервиса.

Больше всего переход на безналичный расчет привлекает молодежь до 24 лет (36%). Желающих отказаться от наличных среди граждан с доходом до 30 тысяч рублей в месяц - 21%, с зарплатой от 50 тысяч рублей - 13%.

Всего в опросе приняли участие 1600 респондентов из всех регионов России.