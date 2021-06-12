В столице Аргентины снизят санитарные ограничения по COVID-19

С сегодняшнего дня, 12 июня, столица Аргентины начнет постепенно вводить послабления на фоне снижения числа заражений COVID-19. Об этом рассказал мэр города Орасио Ларрета.

"Среднее число ежедневных случаев инфицирования сократилось в Буэнос-Айресе с 2 600 до 1 600, палаты интенсивной терапии заполнены на 71%", - приводит его пояснения РИА Новости.

Также послабления коснутся работы баров и ресторанов - они смогут принимать посетителей до 23:00, но только за столиками на свежем воздухе, отметил Ларрета. А в понедельник, 14 июня, в столице Аргентины вновь откроются торговые центры. Максимально разрешенная вместимость для них - один человек на каждые 15 квадратных метров.