Видео: Иностранцы рассказали, за что они любят Россию

МИД РФ в День России разместил видеоролики, в которых иностранцы рассказывают, за что любят Россию. Видео опубликовано в аккаунте российского внешнеполитического ведомства в Telegram.

Представители самых разных профессий: музыканты, поэты, общественные деятели и бизнесмены, - из разных стран мира поучаствовали в глобальной акции "Россия-это".

Ответы друзей нашей страны за рубежом были самые разные: "Россия - это страна, которая всегда заставляет мечтать", "Страна, которая объединяет миллионы людей разных национальностей", "Россия - это родина вакцины", "Для меня Россия - это сила добра и справедливости во всем мире"...

Напомним, День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.