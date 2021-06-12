Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC. Главное

Владимир Путин в преддверии встречи с Джо Байденом дал интервью американскому телеканалу NBC. Его фрагмент был показан в пятницу ночью.

Российский лидер дал оценку отношениям России и США и рассказал о своем отношении к нынешнему и бывшему американским лидерам. Мы приводим самое главное из его заявлений.

- Отношения РФ и США находятся в низшей за последние годы точке.

- Владимир Путин не переживает из-за слов Байдена в его адрес.

"Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. И различные ярлыки - это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени". Российский лидер подчеркнул, что политики на международной арене друг другу "не жених и невеста", а партнеры и соперники, поэтому он привык к выпадам в свой адрес.

- Некоторые обвинения западных СМИ в адрес российского руководства напомнили Путину "словесное несварение желудка". "За время моей работы я привык к разного рода атакам со всех углов и под любыми предлогами, разного уровня ярости, и ничто из этого меня не удивляет", - сказал он.

- Путин считает бывшего американского президента ярким человеком. "Даже сейчас я считаю, что бывший американский президент господин Трамп - неординарная личность, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США", - сказал он.

- Действующий президент США Джо Байден, по словам Путина, "сильно отличается от Трампа".Российский лидер также выразил надежду на то, что "со стороны действующего президента США не будет импульсивных шагов".

- Путин назвал вбросом утверждения, что РФ предлагала передать Ирану спутниковые технологии.

Полная версия интервью будет показана в понедельник, 14 июня.