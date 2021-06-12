Внутри движения BLM в США разразился крупный скандал

Внутри движения Black Lives Matter - BLM ("Жизни чернокожих важны") разразился крупный скандал: филиалы организации обратили внимание на щедрые расходы ее соучредителя Патриссы Каллорс, включая покупки нескольких домов на общую сумму более 3 миллионов долларов, а также установку ограждения и электрических ворот вокруг одного из этих домов.

Сотрудники филиалов, которые образовали группу BLM 10 Plus, требуют большей подотчетности и прозрачности от руководства глобальной сети BLM. Среди наиболее заметных имен, объединившихся в BLM 10 Plus, - Майкл Браун-старший из Фергюсона, штат Миссури, отец 18-летнего Майкла Брауна, который был убит белым полицейским в 2014 году, отмечает Fox News.

В пятницу Каллорс заявила, что она уйдет с должности исполнительного директора фонда BLM, отрицая тот факт, что ее решение уйти в отставку имело какое-либо отношение к финансовым вопросам и настаивая на том, что она планировала покинуть свой пост еще год назад. Вместе с тем, отмечают наблюдатели, одного решения Каллорс уйти в отставку недостаточно для удовлетворения запросов растущего числа отделений BLM в США, требующих изменений в организации. "Число глав отделений, которые выступили в поддержку нашего заявления, почти удвоилось. Некоторые из этих глав сделали свои собственные заявления, отражающие не только наш призыв к подотчетности, но и наш опыт, поскольку мы годами стремились к прозрачности, демократии и внутренним преобразованиям", - говорится в заявлении, опубликованном BLM 10 Plus в пятницу. Эти заявления появились всего через несколько дней после того, как сеть BLM Global подтвердила свою приверженность "местной работе организаторов, отделений и сообществ по всему миру".