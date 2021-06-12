Восемь человек погибли из-за утечки химикатов в Китае

Восемь человек погибли, еще трое пострадали из-за утечки химикатов на юго-западе КНР, сообщает Центральное телевидение Китая.

Все случилось в провинции Гуйчжоу. В местное управление общественной безопасности поступило сообщение, что люди потеряли сознание при разгрузке метилформиата в зоне технико-экономического развития города Гуйян.

Пострадавших доставили в больницы. Проведенный мониторинг окружающей среды на месте ЧП показал, что качество воздуха в норме, пишет РИА Новости. Данных о причинах произошедшего пока нет.