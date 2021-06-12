Врач описал простой способ, как избавиться от заложенности носа

Заложенный нос может доставлять много беспокойства, а медицинские средства, способные устранить проблему, не всегда бывают под рукой. Специалист Института китайской медицины в Хайдельберге Йоханнес Гретен рассказал о простом способе, который поможет дышать свободно.

Для решения проблемы потребуется обычный ключ, и выполнение специального упражнения.

Сначала ключ нужно приложить к ноздре, которая заложена больше другой, и сделать по восемь поворотов в каждую сторону, после чего повторить процедуру с другой ноздрей.

Потом нужно найти точку между бровей, чуть выше надбровной дуги - это примерно середина лба. К ней прикладывается ключ, и трижды выполняется по восемь поворотов в каждую сторону.

Как рассказал Гретен изданию "Focus", заложенность носа спадет в течение минуты, а чтобы продлить эффект, упражнение можно выполнить три раза подряд. Секрет же кроется в воздействии на пазухи.