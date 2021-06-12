Вышел первый трейлер игры по "Аватару" Джеймса Кэмерона

На международной выставке E3 компания Ubisoft представила новую игру Avatar: Frontiers of Pandora.

В дебютном трейлере - все то же самое, что и в великом фильме Джеймса Кэмерона - синие человечки На'ви, чудного вида животные и злые солдаты-завоеватели с военной техникой.

По жанру проект будет боевиком от первого лица, разработкой занимается Massive Entertainment совместно с Lightstorm Entertainment и Disney.

Выход запланирован на 2022 год, указывается, что движок создавался специально под новые консоли и ПК, поэтому релиз на PS4 и Xbox One маловероятен.