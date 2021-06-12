За сутки в России подтверждено 13 510 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 13 510 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 986 человек.
Москва - 6701
Московская область - 889
Санкт-Петербург - 867
Нижегородская область - 179
Воронежская область - 159
Ростовская область - 157
Республика Бурятия - 140
Свердловская область - 129
Республика Крым - 119
Иркутская область - 115
Красноярский край - 114
Саратовская область - 111
Новосибирская область - 108
Краснодарский край - 102
Кировская область - 98
Ленинградская область - 97
Пермский край - 97
Республика Саха (Якутия) - 96
Республика Башкортостан - 92
Смоленская область - 90
Брянская область - 90
Тверская область - 90
Волгоградская область - 88
Ульяновская область - 87
Челябинская область - 87
Забайкальский край - 81
Хабаровский край - 80
Ярославская область - 79
Архангельская область - 78
Пензенская область - 75
Омская область - 73
Калининградская область - 72
Кемеровская область - 71
Республика Карелия - 69
Ханты-Мансийский автономный округ - 69
Оренбургская область - 68
Алтайский край - 66
Мурманская область - 65
Курская область - 63
Белгородская область - 63
Приморский край - 61
Тамбовская область - 60
Тульская область - 60
Тюменская область - 60
Ставропольский край - 60
Самарская область - 60
Ивановская область - 58
Липецкая область - 54
Рязанская область - 52
Вологодская область - 52
Псковская область - 50
Орловская область - 48
Калужская область - 48
Республика Чувашия - 48
Владимирская область - 48
Республика Коми - 46
Республика Дагестан - 44
Республика Хакасия - 43
Сахалинская область - 41
Удмуртская Республика - 40
Костромская область - 39
Новгородская область - 38
Амурская область - 38
Астраханская область - 38
Томская область - 37
Севастополь - 31
Республика Татарстан - 31
Республика Мордовия - 29
Курганская область - 29
Ямало-Ненецкий автономный округ - 25
Республика Марий Эл - 25
Республика Алтай - 20
Республика Калмыкия - 20
Карачаево-Черкесская Республика - 13
Республика Ингушетия - 13
Кабардино-Балкарская Республика - 13
Камчатский край - 12
Республика Северная Осетия-Алания - 10
Чеченская Республика - 10
Республика Адыгея - 9
Еврейская автономная область - 7
Республика Тыва - 7
Магаданская область - 5
Ненецкий автономный округ - 3
Чукотский автономный округ - 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 193 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 126 073 летальных исхода, выздоровели 4 792 169 человек.