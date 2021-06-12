За сутки в России подтверждено 13 510 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 13 510 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 986 человек.

Москва - 6701

Московская область - 889

Санкт-Петербург - 867

Нижегородская область - 179

Воронежская область - 159

Ростовская область - 157

Республика Бурятия - 140

Свердловская область - 129

Республика Крым - 119

Иркутская область - 115

Красноярский край - 114

Саратовская область - 111

Новосибирская область - 108

Краснодарский край - 102

Кировская область - 98

Ленинградская область - 97

Пермский край - 97

Республика Саха (Якутия) - 96

Республика Башкортостан - 92

Смоленская область - 90

Брянская область - 90

Тверская область - 90

Волгоградская область - 88

Ульяновская область - 87

Челябинская область - 87

Забайкальский край - 81

Хабаровский край - 80

Ярославская область - 79

Архангельская область - 78

Пензенская область - 75

Омская область - 73

Калининградская область - 72

Кемеровская область - 71

Республика Карелия - 69

Ханты-Мансийский автономный округ - 69

Оренбургская область - 68

Алтайский край - 66

Мурманская область - 65

Курская область - 63

Белгородская область - 63

Приморский край - 61

Тамбовская область - 60

Тульская область - 60

Тюменская область - 60

Ставропольский край - 60

Самарская область - 60

Ивановская область - 58

Липецкая область - 54

Рязанская область - 52

Вологодская область - 52

Псковская область - 50

Орловская область - 48

Калужская область - 48

Республика Чувашия - 48

Владимирская область - 48

Республика Коми - 46

Республика Дагестан - 44

Республика Хакасия - 43

Сахалинская область - 41

Удмуртская Республика - 40

Костромская область - 39

Новгородская область - 38

Амурская область - 38

Астраханская область - 38

Томская область - 37

Севастополь - 31

Республика Татарстан - 31

Республика Мордовия - 29

Курганская область - 29

Ямало-Ненецкий автономный округ - 25

Республика Марий Эл - 25

Республика Алтай - 20

Республика Калмыкия - 20

Карачаево-Черкесская Республика - 13

Республика Ингушетия - 13

Кабардино-Балкарская Республика - 13

Камчатский край - 12

Республика Северная Осетия-Алания - 10

Чеченская Республика - 10

Республика Адыгея - 9

Еврейская автономная область - 7

Республика Тыва - 7

Магаданская область - 5

Ненецкий автономный округ - 3

Чукотский автономный округ - 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 193 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 126 073 летальных исхода, выздоровели 4 792 169 человек.