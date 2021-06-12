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Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 13 510 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 13 510 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 986 человек.

Москва - 6701

Московская область - 889

Санкт-Петербург - 867

Нижегородская область - 179

Воронежская область - 159

Ростовская область - 157

Республика Бурятия - 140

Свердловская область - 129

Республика Крым - 119

Иркутская область - 115

Красноярский край - 114

Саратовская область - 111

Новосибирская область - 108

Краснодарский край - 102

Кировская область - 98

Ленинградская область - 97

Пермский край - 97

Республика Саха (Якутия) - 96

Республика Башкортостан - 92

Смоленская область - 90

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Волгоградская область - 88

Ульяновская область - 87

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Пензенская область - 75

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Калининградская область - 72

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Ханты-Мансийский автономный округ - 69

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Мурманская область - 65

Курская область - 63

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Приморский край - 61

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Тульская область - 60

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Амурская область - 38

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Томская область - 37

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Чеченская Республика - 10

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Магаданская область - 5

Ненецкий автономный округ - 3

Чукотский автономный округ - 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 193 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 126 073 летальных исхода, выздоровели 4 792 169 человек.

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