Задержан второй за неделю чиновник Минобрнауки

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя руководителя департамента управления делами министерства образования и науки РФ Романа Коровина. Чиновник, как сообщает ТАСС, является фигурантом уголовного дела, расследуемого по статье о мошенничестве.

Отмечается, что дело возбуждено по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "мошенничество при получении выплат, по предварительному сговору". При этом детали уголовных претензий к высокопоставленному чиновнику не приводятся.

Известно, что следствие уже внесло в Хорошевский районный суд Москвы ходатайство о заключении Коровина под стражу. По вмененной статье УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В четверг Хамовнический суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил на два месяца в СИЗО начальника отдела контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова. Его обвиняют по части 3 статьи 290 УК РФ "получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)".