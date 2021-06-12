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Рубрика: В мире

"Зеленые" официально избрали Анналену Бербок кандидатом в канцлеры ФРГ

Текст: Александр Саможнев
Фото: Michael Sohn / POOL / AFP Фото: Michael Sohn / POOL / AFP
Фото: Michael Sohn / POOL / AFP

В Германии "зеленые" официально назвали Анналену Баербок кандидатом на пост канцлера. В ходе видеоконференции она получила 98,5% голосов. Баербок и председатель партии Роберт Хабек были избраны главным дуэтом партии на предстоящих в сентябре федеральных выборах, сообщает Spiegel online.

Фото: Константин Завражин / РГ
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За проголосовало 678 делегатов, против - шестеро, еще четверо воздержались. Впервые 40-летняя Бербок проводят избирательную кампанию на пост канцлера. После выдвижения ее кандидатуры партия первоначально пережила всплеск рейтингов и обогнала блок ХДС/ХСС.

Однако эйфория "зеленых" постепенно сходит на нет. Сегодня рейтинг кандидата в канцлеры Анналены Бербок упал до рекордного уровня. Всему виной скандал с приукрашенным резюме. Политик приписала себе членство в ряде международных организаций, в том числе в Фонде помощи беженцам ООН, и потеряла сразу 12 позиций, в то время как популярность ее соперников лишь возросла.

Если бы глава федерального правительства определялся путем прямых выборов, 29% избирателей отдали бы голос за лидера христианских демократов Армина Лашета, 26% - поддержали бы вице-канцлера и члена СДПГ Олафа Шольца, передает телеканал Euronews.

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