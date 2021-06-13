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Рубрика: В мире

Австралийские ученые обнаружили ранее неизвестную популяцию синих китов

Ученые Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) зафиксировали ранее неизвестную популяцию синих китов благодаря данным Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом рассказал автор исследования профессор Трейси Роджерс.

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"Мы обнаружили целую новую группу карликовых синих китов прямо посреди Индийского океана", - цитирует "Интерфакс" Роджерса. Точное число китов в группе не установлено, но ученые полагают, что их много.

Китов выдало их пение, записанное гидрофонами Организации, которая следит в том числе за возможными подводными испытаниями ядерного оружия. Изучив в записях структуру песни кита, частоту и темп, исследователи поняли, что она принадлежит группе карликовых синих китов, но не относится ни к одной из ранее записанных в этом районе групп.

Если визуальные наблюдения подтвердят наличие животных, то эта группа станет пятой популяцией карликовых синих китов, обнаруженной в Индийском океане.

В мире Океания Австралия

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