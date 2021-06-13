Axios: В США мошенники украли почти половину выплат по безработице

Почти половина всех выплат по безработице в США во время пандемии коронавируса оказалась в руках мошенников. Об этом сообщил новостной портал Axios, ссылаясь на компанию, которая специализируется на защите персональных данных.

Отмечается, что до 50 процентов выплат могли быть похищены с помощью фальшивых заявлений на пособия, в которых использовались украденные личные данные американцев, пишет ТАСС. Речь идет о сумме в 400 миллиардов долларов. Министерство финансов США не стало комментировать эту информацию.

Федеральная торговая комиссия США ранее заявляла, что в 2020 году она получила от граждан свыше 394 тысяч жалоб на то, что их персональные данные были использованы третьими лицами для получения выплат по безработице. Рост по сравнению с 2019 годом составил почти три тысячи процентов.

По данным портала, власти США понимали возможность махинаций с выплатами, но посчитали, что важнее обеспечить деньгами нуждающихся.