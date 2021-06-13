"Байкал" бьет рекорды российского кинорынка

Семейно-видовая картина Анастасии Поповой "Байкал. Удивительные приключения Юмы" собрала за этот уик-энд в 929 кинотеатрах 13 млн руб. и 16,75 млн руб. за 11 дней показов. Она стала самой кассовой российской документальной лентой о природе, побив рекорд сборов для фильмов подобного жанра, принадлежавший ранее документальной картине "Медведи Камчатки. Начало жизни", заработавшей в 2018 году 7,6 млн руб.

Кадр из фильма "Байкал. Удивительные приключения Юмы". Фото: kinopoisk.ru