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Рубрика: Культура

"Байкал" бьет рекорды российского кинорынка

Текст: Сергей Лавров (аналитик кинобизнеса)
Семейно-видовая картина Анастасии Поповой "Байкал. Удивительные приключения Юмы" собрала за этот уик-энд в 929 кинотеатрах 13 млн руб. и 16,75 млн руб. за 11 дней показов. Она стала самой кассовой российской документальной лентой о природе, побив рекорд сборов для фильмов подобного жанра, принадлежавший ранее документальной картине "Медведи Камчатки. Начало жизни", заработавшей в 2018 году 7,6 млн руб.
Кадр из фильма "Байкал. Удивительные приключения Юмы". Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Байкал. Удивительные приключения Юмы". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Байкал. Удивительные приключения Юмы". Фото: kinopoisk.ru
Фото: РИА Новости
Как декорации культовых фильмов становятся туристическими объектами

Среди игровых фильмов, по предварительным данным, топ-пятерку кинопроката России за уик-энд 10-13 июня 2021 года возглавила комедийно-криминальная ретродрама Крэйга Гиллеспи "Круэлла" - 149 млн руб. и 421 млн руб. за 11 дней показов.

Далее следует детективно-мистический ужастик Майкла Чавеса "Заклятье 3: по воле дьявола" - 119 млн руб.

На третьей позиции фантастический триллер Джона Красински "Тихое место 2" - 82 млн руб. и 440,5 млн руб. на третьей неделе показов.

Четвёртое место у комедийного боевика Джастина Лина "Форсаж 9" - 44 млн руб. и 1 млрд 248,5 млн руб. за 33 дня демонстрации.

И замыкает пятёрку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд приключенческий боевик Ренни Харлина "Ограбление по-джентльменски" - 25 млн руб.

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