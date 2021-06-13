Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на следующей неделе курс рубля будет стабилизироваться в диапазоне 71-73 к доллару и 86-88 к евро. Поддержку рублю окажут восходящий тренд на нефтяном рынке, слабость доллара в мире, ожидания улучшения отношений России и США после встречи президентов 16 июня, пониженный спрос на валюту из-за частично закрытых внешних границ (Турция, Египет, Европа), а также повышение реальных рублевых процентных ставок.

Банк России на прошедшем заседании ожидаемо повысил ключевую ставку на 50 б.п., до 5,5% годовых. ЦБ сохранил сигнал о готовности продолжить ужесточение монетарной политики на ближайших заседаниях для сдерживания инфляции. Мы ожидаем, что в июле Центробанк повысит ключевую ставку ещё на 50 б.п., до 6%. Подъем реальной процентной ставки повысит привлекательность рублевых активов и окажет поддержку российской валюте.

Важным событием предстоящей недели будет саммит Россия-США. На ожиданиях возможного снижения геополитической напряженности мы видели притоки в российские активы и укрепление рубля в последние недели. При этом мы не исключаем, что по факту самой встречи (в отсутствие положительных прорывов) будет фиксация прибыли и некоторое ослабление рубля.

Определенным риском для рубля могут выступить итоги заседания ФРС США по монетарной политике в среду. Ожидаемое сохранение ультрастимулирующей политики и мягкой риторики поддержит рисковые активы и рубль. Однако, в случае намеков на предстоящее сокращение программы выкупа активов и намеков на более ранний подъем ставки на фоне повышенной инфляции вероятен отток капитала с развивающихся рынков и ослабление рубля.

Нефть

Анна Морина, руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

- С начала июня, после решения министерского комитета ОПЕК+ оставить график добычи без изменений, нефть марки Брент торгуется выше уровня 70 долларов за баррель (и даже в моменте превышала 73 доллара за баррель). Новости по выходу иранской нефти на рынок лишь ненадолго снизили стоимость "черного золота" и котировки быстро вернулись на прежние уровни.

Восстановление мировой экономики идет высоким темпом, но надо не забывать, что сейчас в статистике кроются погрешности на базис учета, то есть расти после существенного прошлогоднего против падения II квартала очень легко. Основной вопрос следующего квартала - удержится ли темп роста, или предел уже достигнут. Потенциальная третья волна коронавируса может опять спутать карты: не восстановить международные перелеты и уменьшить внутренние переезды и тем самым сократить спрос.

При отсутствии негативных новостей по эпидемиологической ситуации и продолжения нахождения индекса доллара около 0,9 на следующей неделе можно ожидать, что цены нефти будут оставаться в коридоре 70-73 доллара за баррель. Новости по снятию санкций и ожиданию быстрого восстановления добычи нефти в Иране могут сдвинуть цену вниз.

Биржа

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

- На следующей неделе ключевым событием для нашего рынка станет встреча президентов России и США, в ожидании которой мы можем продолжить рост. Существуют надежды, что по итогам саммита появятся очевидные признаки улучшения двухсторонних отношений. Если эти ожидания не оправдаются, рублевые активы могут испытать коррекционное снижение на определенном разочаровании инвесторов результатами встречи.

Кроме того, 16 июня состоится заседание ФРС США, которое может стать ключевым для всех рынков, определив их долгосрочную динамику. Данные этой недели показали резкий рост инфляции в США до многолетнего максимума в 5%. На этом фоне, а также с учетом быстрого восстановления показателей американской экономики, ФРС может дать сигнал о начале сворачивания некоторых стимулирующих программ, что способно вызвать распродажи рисковых активов.

Таким образом, в начале недели индекс Мосбиржи способен продолжить обновлять исторические вершины, с ближайшей целью 3900 пунктов, индекс РТС может попытаться пробить "круглый" уровень 1700 пунктов. Однако из-за перегретости нашего рынка уже во вторник - среду на фоне неопределенности с итогами саммита Россия-США и заседания ФРС у нас может начаться фиксация прибыли, которая вызовет нисходящую коррекцию. Ее глубина и продолжительность будет зависеть от результатов этих двух событий.