Денис Проценко: Большинство пациентов с COVID-19 не делали прививку

Большинство больных коронавирусом, которые сейчас лечатся в столичных клиниках, вовремя не прошли вакцинацию. Об этом сообщил главный врач городской клинической больницы N40 Денис Проценко.

По его словам, усложнившаяся ситуация с ковидом в Москве снова возвращает всех в прошлый год. "Тогда у нас не было вакцины, не было защиты от вируса, а сейчас есть, - сказал Проценко агентству "Интерфакс". - Большинство тех, кто сейчас лежит у нас и в других ковидных госпиталях, не воспользовались этой возможностью, не защитили себя и не сделали прививку".

Врач подчеркнул, что сейчас особенно важно ограничить контакты, избегать мест массового скопления людей и сделать прививку. Поставить вакцину можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.