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13.06.2021 10:22
Рубрика: Общество

Диетолог назвал пять ошибок, из-за которых не получается похудеть

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik перечислил пять основных ошибок, которые люди допускают при похудении.

Самая главная ошибка - незнание реальной энергетической ценности продуктов. По словам врача, многие покупают в магазине якобы полезные для фигуры продукты, например фитнес-батончики.

"Производитель поступает хитро: заявляет на упаковке слоган вроде "полезно для фигуры", обусловленный тем, что он сократил содержание сахара процентов на десять. Но ведь он при этом увеличил содержание жира, или наоборот", - объяснил Бобровский.

Вторая ошибка заключается на быстром переходе на новый рацион, что часто приводит к срывам. Третья - стремление похудеть только за счет физических нагрузок. Четвертая - чрезмерно эмоциональный подход к похудению.

Фото: iStock
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"У половины людей, которые желают похудеть и у которых раньше не получалось, мы обнаруживаем так называемое психогенное переедание или приступообразное переедание, суть которого в том, что человек на стрессе, на эмоциях начинает переедать, причем вечером", - предупредил диетолог.

Еще одно распространенное заблуждение состоит в том, что человек ограничивает себя в еде, не предлагая ничего приятного взаимен, подчеркнул специалист. По его словам, из-за этого накапливается разочарование, а в итоге следует отказ от намеченной цели.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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