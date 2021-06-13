Дроны будут выявлять нарушителей режима самоизоляции в Гуанчжоу

Воздушный флот из 60 дронов был развернут в городе Гуанчжоу на юге Китая, чтобы удержать людей дома и выявить тех, кто собирается выйти на улицу без маски. Китай в значительной степени искоренил случаи местной передачи COVID-19, но в Гуанчжоу произошла вспышка более заразного дельта-варианта вируса, первоначально обнаруженного в Индии.

За предыдущие 24 часа в городе было зарегистрировано шесть новых случаев заболевания, в результате чего их число за последние десять дней превысило 100. Управляемые полицией беспилотники несут камеры и передают выходящим на улицу людям сообщения о том, что они и другие будут лучше всего защищены, оставаясь внутри помещений или надев маску, сообщает Associated Press.

Дроны дополняют и без того масштабный комплекс мер городских властей по мониторингу пандемии, включая подтверждения состояния здоровья граждан посредством мобильных телефонов, проверки температуры и соблюдения обязательного карантина для тех, кто живет или путешествует в районах, где риск заражения считается высоким. Власти Гуанчжоу изолировали жителей нескольких кварталов, где были выявлены кластеры заболевания COVID-19, ограничили выезд жителей из города и окружающих его пригородов, закрыли кинотеатры и другие развлекательные заведения.