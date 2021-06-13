Эксперт назвал худшие способы хранения пароля

Исследовали в области информационной безопасности регулярно предупреждают о том, что нельзя использовать простые, легко запоминающиеся и одинаковые пароли для разных учетных записей.

Тем не менее, в топе самых популярных паролей лидирующие позиции занимают такие небезопасны комбинации как qwerty, password, 123456789 и т.д. Их злоумышленники легко подбирают с помощью специальных компьютерных программ методом подбора, поэтому пароль должен содержать от 8 знаков, среди которых должны присутствовать буквы разного регистра, цифры и символы.

Но мало безопасно пароль придумать - его важно правильно хранить. "Среди самых небезопасных способов хранения паролей - запоминание учетных данных в браузере, сохранение в файлах на компьютере или заметках на смартфоне. Если учетные данные записаны на бумаге и хранятся дома, вероятность, что их увидит кто-то посторонний невелика, в отличие от офиса, например. Однако воспользоваться этой информацией не всегда удобно вне дома. При хранении в электронном виде существует риск утечки, который сложно оценить, но, если это случится, пользователь потеряет доступ сразу ко всему", - отмечает Дмитрий Бондарь, директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании "Ростелеком-Солар".

На выбор места хранения учетных данных влияет соотношение удобства доступа и потенциального риска утечки, которые каждый пользователь определяет для себя сам. "Оптимальный способ - это специальные программы для хранения паролей. Главное - выбрать надёжного разработчика и быть готовым к оплате сервиса. Еще один безопасный способ - хранить учетные данные у себя в памяти и нигде не записывать. Если пользователь забудет одну из них, то сможет восстановить с помощью электронной почты или номера телефона", - заключает эксперт.