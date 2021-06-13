Эксперты рассказали, как похудеть на воде

В процессе похудения важно соблюдать питьевой режим. При недостатке воды все физиологические процессы замедляются, включая метаболизм. Например, некоторые врачи утверждают, что выпитые пол-литра воды увеличивает интенсивность обменных процессов примерно через 10 минут после питья. А во время похудения обмен веществ как раз нужно стимулировать, рассказали "РГ" в Союзе производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки).

Вода поможет держать себя в рамках за столом и не сорваться со здорового питания на вкусное, но калорийное. Воду можно пить как перед едой, так и во время нее, это позволит съесть меньше. "Вода имеет нулевую калорийность. Мы увеличиваем объем содержимого желудка. Но не добавляем калорий", - говорит старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина.

Еще одна хитрость - если вы пьете достаточное количество воды, вы не испытываете жажды. А значит, не возникает соблазна дополнительно выпить сладкий компот или газировку. Да и в целом питье чистой воды помогает снизить вес. К такому выводу семь лет назад пришли индийские ученые. Они исследовали изменение индекса массы тела и веса 50 женщин с лишними килограммами. Три раза в день, за полчаса до еды, они выпивали по 500 мл воды. Через восемь недель все параметры были ниже: снизился аппетит, количество съеденного, вес и индекс массы тела.

Но злоупотреблять питьем не стоит. Это создаст чрезмерную нагрузку на почки и может привести к дефицитным состояниям, потому что из организма ценные вещества будут просто вымываться. Многие врачи сходятся во мнении, что в целом на килограмм веса нужно около 40 мл воды.

Также диетологи рекомендуют выпивать стакан воды натощак. Это позволяет организму пробудиться и запустить процесс сжигания жира. Для этих целей лучше всего подойдет чистая питьевая вода без газа. Газированная вода, выпитая перед едой, может обострять чувство голода, так что во время похудения лучше от нее отказаться.

"При выборе воды в магазине изучайте информацию на этикетке, чтобы купить ту воду, которую вы планировали - минеральную или обычную питьевую, газированную или воду без газа. На упаковке минеральной воды в обязательном порядке должен быть указан вид воды - столовая, лечебно-столовая или лечебная; приведен номер скважины с указанием месторождения или наименование источника и его местоположения; на упаковке природной питьевой воды - сведения о месте водозабора", - советует вице-президент по качеству Союзнапитков Людмила Хомич.

Лучше всего для похудения подойдет обычная, негазированная вода. Но минеральная тоже может быть полезна, поскольку имеет свойства очищать организм и сжигать излишний жир. Однако не всякая минералка для этого годится. Важна концентрация солей и различных минеральных веществ. Без ущерба для здоровья можно пить столовую минеральную воду, в которой эта концентрация составляет 1г/л. Она ускорит метаболизм и не принесет неприятностей организма. Вода не должна быть газированной, поскольку избыточные газы могут принести дискомфорт. Если хочется пить воду со степенью минерализации от 1 до 10 г/л, то необходимо проконсультироваться с врачом, насколько она будет полезной. А вот воду, в которой минерализация превышает 10г/л и где присутствует надпись "лечебная", лучше самостоятельно не использовать. Это уже не только питье, это лекарство. И такую воду можно использовать, только если есть предписание врача. Иначе из-за большой насыщенности солями могут возникнуть проблемы в работе почек и щитовидной железы.

Пока вы сидите на диете, минеральную воду на это время лучше приобретать у одного и того же производителя. Иначе возможна негативная реакция организма. Если воду пить натощак, то необходимо открыть бутылку за полчаса, чтобы вышли газы. Минералка должна быть комнатной температуры, поскольку холодная хуже усваивается. Пить надо не торопясь, мелкими глотками. Вечером минералку надо употреблять за 3-4 часа до сна. Если во время приема минеральной воды возникает дискомфорт в желудке, то надо перестать ее пить и вместе с врачом подобрать другую воду.

Очень важно во время "минеральной терапии" активно заниматься физическими упражнениями. Точную суточную дозировку минеральной воды при похудении обозначить сложно. На это влияет ряд факторов: образ жизни, время года, состояние здоровья и прочее.

Общее количество потребляемой жидкости для организма должно составлять не менее полутора литров в сутки. Если вы тренируетесь, надо принимать в расчет дополнительные нагрузки и увеличивать объем питья. Эксперты рекомендуют пить воду во время тренировки, особенно, если ее продолжительность составляет более часа. За раз стоит выпивать не более 150 мл воды, это обеспечит наиболее эффективное всасывание жидкости. При небольшой нагрузке утолять жажду нужно не позднее чем через 60-90 минут после начала тренировки. При росте нагрузки потребность в воде увеличивается, поэтому интервал нужно уменьшить.

Сок не заменит воду при похудении. Это полноценный пищевой продукт, который может утолить не только жажду, но и голод, так как содержит питательные вещества. Но употребление сока полностью исключать не стоит, так как он является источником важных для человека биологически активных веществ. В частности, в соках содержатся полезные витамины (С, Е, биотин, бета-каротин, К, ниацин, пантотеновая кислота, фолаты) и другие необходимые для организма микроэлементы (кальций, фосфор, магний, калий, натрий, железо, цинк, йод, марганец, селен, медь, молибден, хром).

При этом соки могут быть составляющими здорового питания и диеты - все зависит от количества содержащихся в них сахаров и, значит, калорийности. Наименее калорийны овощные соки - в стакане (250 мл) томатного сока содержится всего около 50 ккал, а из фруктовых - грейпфрутовый сок (около 80 ккал в стакане 250 мл). Кроме этого, в грейпфрутовом соке содержатся полезные вещества (в частности, флавоноид нарингенин), которые способствуют улучшению метаболизма и снижению массы тела. В Союзнапитках рекомендуют также обратить внимание на ананасовый сок. Фермент бромелайн, который в нем содержится, способствует лучшему перевариванию пищи.

Согласно рекомендациям ВОЗ, в сутки человеку нужно потреблять не менее пяти порций фруктов и овощей, одна из них может быть заменена порцией сока. При похудении можно пить любые соки. Главное, соблюдать меру. 100-150 мл в день любого сока дадут, в среднем, только 40-70 ккал. Диетологи говорят о том, что можно пить до 300 мл соков в сутки.

Но существуют ограничения. Так, людям с повышенной кислотностью желудочного сока не рекомендуются кислые соки (такие, как грейпфрутовый или апельсиновый), людям с повышенной массой тела - очень сладкие соки (такие, как виноградный) или их стоит разбавить в два раза. Нужно быть внимательными людям с аллергическими заболеваниями - в соках содержится множество различных биологически активных веществ. В этом случае лучше предпочесть моносоки смешанным сокам.

Но в любой диете важно помнить, что организму для полноценной работы нужны жиры, белки и углеводы. Нельзя пить только воду или соки - организм даст сбой. Во время похудения необходимо позаботиться о том, чтобы организм получал все необходимые составляющие рациона, подчеркивает Юлия Чехонина.