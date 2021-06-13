Елизавета II пожаловала рыцарские титулы создателям вакцины от COVID-19

Профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, руководившая работой по созданию британской вакцины от коронавируса, получила рыцарский титул от королевы Елизаветы II. Гилберт стала дамой-командором ордена Британской империи (это вторая по значению из пяти степеней главной государственной награды Великобритании).

Высокой чести удостоились и ученые, занимавшиеся испытаниями вакцины, а также изучающие действенность различных методик лечения коронавирусной инфекции, пишет ТАСС. Орденами различных степеней были отмечены заслуги десятков британцев не только в здравоохранении, но и в сферах культуры, искусства, спорта, благотворительности и других.

Орден Британской империи был учрежден в 1917 году королем Георгом V - дедом Елизаветы II. Всего существует пять степеней этой награды. По традиции список лауреатов государственной награды публикуется дважды в год - перед Новым годом и в июне, когда королева празднует официальный день рождения.