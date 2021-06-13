Эпидемиолог Роспотребнадзора объяснила изменение симптомов COVID-19

Изменения спектра основных симптомов коронавируса отмечаются из-за мутаций, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Так, для индийского штамма более свойственны симптомы со стороны ЖКТ, а лихорадка и кашель встречаются реже. Как отметила специалист, все признаки COVID-19 неспецифические, например, потеря обоняния встречается в 70-80% случаев.

По данным индийских врачей, о которых сообщила эпидемиолог, сейчас у пациентов чаще, чем в начале пандемии, бывают диарея и микротромбозы нижних конечностей, а лихорадка, кашель и потеря обоняния стали более редкими симптомами.

Также, как заявила Пшеничная, изменение симптоматики может быть связано с сочетанием двух инфекций, когда человек заражается сразу двумя вирусами.

"В ряде случаев, конечно, это может быть и микст-инфекция, например, сочетание риновирусной инфекции, сопровождающейся обильными выделениями из носа, и COVID-19", - сказала она в беседе с РИА Новости.

В таком случае коронавирус может быстро подавляться активно размножающимся в дыхательных путях риновирусом, болезнь протекает легче, и появляются нетипичные симптомы.

Специалист посоветовала при любых признаках респираторной инфекции оставаться дома, а чтобы этого не произошло, вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности.