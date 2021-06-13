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Рубрика: В мире

ФБР: По делу о штурме Капитолия арестованы около 500 человек

Около 500 человек уже арестованы за различные правонарушения, совершенные во время штурма Капитолия 6 января. Об этом заявил глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.

Фото: AFP/Brendan Smialowski
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Он выразил уверенность, что эта цифра увеличится. Директор ФБР отметил, что события 6 января стали угрозой для членов Конгресса и всей страны, однако подвергнуть человека судебному преследованию можно только за совершение конкретных преступлений, а не за его идеологию и политические взгляды, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что примерная сумма ущерба, нанесенного зданию Капитолия и его внутреннему убранству во время штурма, оценивается в 1,5 миллиона долларов. В планах прокуратуры - добиваться автоматического возмещения понесенных убытков от каждого нарушителя по делу о штурме.

Напомним, шестого января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джо Байдена на выборах президента США в Вашингтон стянулись сторонники действующего президента Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Тогда погибли пять человек.

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