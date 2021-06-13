Глава ВОЗ допустил возможность утечки COVID из лаборатории

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус счел возможной утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории.

"Я думаю, что эти люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем мы могли предотвратить повторение пандемии", - передает РИА Новости слова главы ВОЗ.

Гебрейесус указал на недостаточность информации со стороны Китая в вопросе происхождения вируса и подчеркнул, что "каждая гипотеза должна быть рассмотрена".

Он также напомнил о масштабах последствий для мира - 174 миллиона человек заразились, а 3,75 миллиона умерли от ее последствий.