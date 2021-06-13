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Рубрика: Общество

Глава ВОЗ допустил возможность утечки COVID из лаборатории

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус  счел возможной утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"Я думаю, что эти люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем мы могли предотвратить повторение пандемии",  - передает РИА Новости слова главы ВОЗ.

Гебрейесус указал на недостаточность информации со стороны Китая в вопросе происхождения вируса и подчеркнул, что "каждая гипотеза должна быть рассмотрена".

Он также напомнил о масштабах последствий для мира - 174 миллиона человек заразились, а 3,75 миллиона умерли от ее последствий.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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