Японская авиакомпания начала всеобщую вакцинацию сотрудников

Японская авиакомпания All Nippon Airways начала обязательную вакцинацию своих пилотов и бортпроводников на международных рейсах.

В воскресенье 50 пилотов и бортпроводников ANA, одетых в униформу, сделали первую прививку прямо в токийском аэропорту Ханэда. В приоритетных планах перевозчика вакцинировать 10 тысяч сотрудников. Но в ближайшее время авиакомпания планирует увеличить количество ежедневных вакцинаций примерно до 300, чтобы в конечном итоге полностью охватить всех своих 46 500 сотрудников, сообщает Associated Press.

Япония пытается ускорить темпы вакцинации до того, как в июле в Токио начнутся Олимпийские игры. После критики по поводу медленных темпов внедрения вакцины правительство страны представило программы вакцинации на рабочих местах, проводимые крупными компаниями в дополнение к усилиям, предпринимаемым муниципалитетами по всей стране.