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Текст:   Марина Трубилина 
10:00 13.06.2021

Из-за пандемии подорожало содержание магазинов, складов и домов

На содержание торговых центров, складов и жилых домов стало уходить иногда на 30% больше средств, чем было годом ранее. Затраты увеличила пандемия - требуются антисептики и маски для сотрудников, а из-за отъезда мигрантов оставшимся работникам приходится поднимать зарплаты.
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

В торговых центрах (ТЦ) операционные расходы увеличились в среднем на 1-5%, рассказали в Российском совете торговых центров.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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"Сюда добавляется упущенная прибыль от ограничений, которые до сих пор сохраняются в некоторых регионах для кинотеатров, ресторанов, развлекательных центров", - добавляют эксперты. Арендаторы помещений в ТЦ антиковидные меры не считают значимым поводом для увеличения арендных ставок, так что эти расходы ложатся на ТЦ, сокращая доход владельцев.

Рост эксплуатационной платы в сфере складской недвижимости связан большей частью с дефицитом рабочей силы из-за закрытых границ, говорит коммерческий директор компании "Ориентир" Александра Селезнева. Из-за этого в среднем по сектору зарплата выросла на 25-30%. Сейчас аренда складов класса А обсуждается по ставке 4200-4400 рублей за кв.м., полгода назад средняя ставка была около 3900 рублей за метр. Влияет на ставки и рост себестоимости строительства складов - из-за роста цен на особенно востребованную в складских конструкциях арматуру на 60%, а также стекло (на 30%), песок (25%). В среднесрочной перспективе, прогнозирует Селезнева, себестоимость складских объектов может вырасти на 10-15%.

Похожие проблемы и у компаний, обслуживающих жилье. По сравнению с допандемийным периодом затраты на обслуживание домов выросли в среднем на 30%, говорит президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) Никита Чулочников. Наибольший рост затрат пришелся на расходные материалы на уборку и дезинфекцию (на 11-25%), материалы для строительства и ремонта (на 40-100%), инженерное оборудование и инструменты (на 100%, на отдельные позиции до 300%), услуги сервисных компаний на обслуживание инженерных систем и ремонт оборудования (на 30-40%, в ряде случаев до 300%), увеличение зарплат работникам (на 10-15%). Из-за этого УК и ТСЖ в этом году повышают размер платы на содержание домов в среднем на 10-12%. Если это невозможно из-за низкой платежеспособности жителей, то часть работ и услуг исключается или сокращаются их объемы, выполняются только критически важные работы. Из-за этого накапливается "недоремонт" и снижается качество обслуживания, отмечает Чулочников. И если владельцы коммерческих площадей вынуждены самостоятельно искать выход из ситуации, то УК и ТСЖ надеются лишь на господдержку - введение для них льготного кредитования или выделение субсидий.

Фото: Сергей Михеев
Затраты на содержание офисов выросли почти на треть

Впрочем, не все игроки рынка считают ситуацию критической. Так, на офисы самого высокого А класса ситуация влияет не так сильно, отмечает управляющий партнер консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости R&B Consulting Анастасия Стеняева. Мигранты в них работают редко, и здесь, напротив, объем свободной рабочей силы увеличился, зарплаты выросли не слишком заметно, это даже стало своего рода статьей экономии средств.

"Было обычное небольшое изменение операционных расходов в рамках индексации на 5-10%, которое происходит регулярно, но существенно не влияет на общую стоимость эксплуатационных расходов. Они как были в классе А в районе 8-9 тысяч за квадратный метр, так они и остаются. Не думаю, что арендодатель сильно тратится на антисептики", - считает эксперт. Стоимость моющих средств, услуг клининга, обслуживания территорий, вывоза мусора, обслуживания инженерных систем можно обсудить и получить скидки, арендодатели этой возможностью пользовались, говорит Стеняева.

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