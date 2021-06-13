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13.06.2021 11:44
Рубрика: Власть

Кабмин направит еще 4,5 млрд рублей на детский кешбэк

Текст: Галина Мисливская

Еще 4,5 миллиарда рублей будет направлено на частичную компенсацию стоимости путевок в летние лагеря для детей. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает сайт кабмина.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Россиянам вернули почти миллиард рублей по программе детского кешбэка

"Ранее на компенсации по путевкам уже было выделено 5 миллиардов рублей. Из этих средств выплачиваются возмещения тем, кто купил путевки с 25 мая", - отмечается в сообщении.

Согласно распоряжению кабмина, средства получат семьи, которые отправят детей на отдых с 10 мая по 20 сентября вне зависимости от даты покупки путевки.

Напомним, по программе детского кешбэка можно вернут половину стоимости отдыха, о не более 20 тысяч рублей. Деньги будут автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. Заявление можно подать на портале госуслуг. К нему надо приложить договор об оказании услуг и документы, подтверждающие оплату.

По оценке правительства, дополнительное финансирование позволит обеспечить льготными путевками еще более 225 тысяч детей.

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