Как будут оформляться с июля субсидии на квартплату

Новый порядок оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг вновь откладывается. Он должен был начать действовать с января нынешнего года, затем был отложен до июля, а теперь Госдума в третьем чтении приняла закон о том, что срок снова переносится - до начала 2022 года (закон еще не рассмотрен Советом Федерации).

Поправки в Жилищный кодекс об упрощении оформления субсидий были приняты еще в 2018 году. Сейчас оформить субсидию житель может, если у него нет задолженности по оплате ЖКУ или если он хотя бы заключил соглашение о погашении долгов. Нередко люди оказываются в противоречивой ситуации: из-за снижения доходов они не в состоянии вносить квартплату, появляется долг. Но оформить субсидию невозможно, так как для этого долгов быть не должно. В результате сумма неплатежей только растет.

В будущем предполагается ввести более мягкие условия: отказать в предоставлении субсидии смогут только закоренелым должникам - если дело о взыскании долга уже было рассмотрено в суде и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом. Причем эти долги должны были образоваться за период не более трех последних лет.

Кроме того, желающим оформить субсидию не нужно будет предоставлять справки об отсутствии задолженности. Органы власти станут самостоятельно запрашивать эти сведения через систему межведомственного взаимодействия.

Субсидии положены жителям, у которых оплата ЖКУ превышает определенную долю семейного бюджета. Общероссийская планка - 22%, то есть субсидию могут получать семьи, у которых платежи за ЖКУ "съедают" больше 22% доходов. Но многие регионы установили более низкие пороги.

Аналогичные нововведения будут действовать и для тех, кто получает компенсации на оплату ЖКУ - их перечисляют некоторым категориям льготников.

Для внедрения нового порядка оформления субсидий необходимо наладить взаимодействие нескольких информационных систем - соцзащиты, поставщиков услуг (ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, ТСЖ) и ГИС ЖКХ, говорит директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. Когда начали объединять эти системы, было выявлено много несоответствий по адресам и других ошибок. Их нужно исправлять. Это одна из причин, по которой перенесли срок введения нового порядка.