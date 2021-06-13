Как провести пикник и не оставить после себя экологических проблем

Длинные летние выходные - самое подходящее время для пикников и шашлыков на природе. Однако каждый такой выход в лес или на берег реки может стать началом настоящего экологического бедствия. Чтобы этого не случилось, достаточно выполнить пять простых правил. Каких, "РГ" рассказали в ППК "Российский экологический оператор".

1. Возьмите с собой несколько пакетов для мусора. Когда будете убирать после себя поляну, складывайте отдельно вторсырье, а отдельно - остатки еды и прочие бесполезные при переработке субстанции. Это позволит сократить полигонное захоронение. Желательно собрать не только собственный мусор, но и оставленный менее сознательными предшественниками.

2. Еще по дороге на пикник обратите внимание, где находятся ближайшие контейнеры для раздельного сбора отходов, чтобы на обратном пути отнести туда пакеты с сортированным мусором.

3. Постарайтесь обойтись на природе без одноразовой посуды. Тонкие пластиковые тарелки, вилки и ножи очень трудно отобрать из кучи отходов на сортировочной станции, поэтому на переработку они обычно не попадают, отправляются на полигоны, где гниют долгие годы. Сейчас есть много легкой и прочной металлической посуды, многоразовых тарелок и приборов из полипропилена, таких же контейнеров для еды и канистр для воды. Один раз купленные, они будут служить долго и беречь семейный бюджет при следующих выходах на природу.

4. При сборе на пикник постарайтесь использовать минимальное количество пакетов, пленок, одноразовых контейнеров и прочего, что станет мусором еще до завершения трапезы.

5. Используйте бумажные салфетки и полотенца - они разлагаются намного легче, чем полимерные аналоги.

Еще одно очень важное правило для пикника на природе - будьте осторожны с огнем. Используйте газовые горелки и мангалы. Сжигать отходы в лесу не стоит - пламя может перекинуться на деревья, поджечь торфянистую почву и вызвать серьезный природный пожар. Даже при быстром тушении такое возгорание может привести к гибели мелких животных, птичьих гнезд и семян растений.