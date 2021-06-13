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13.06.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Как жителям подготовиться к капитальному ремонту дома

Текст: Марина Трубилина
В многоэтажке подходит срок капитального ремонта. Что могут и должны сделать жители в домах, которые ремонтируются "из общего котла" (не через спецсчета), "РГ" рассказала председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева.
Фото: Евгений Курсков/ТАСС Фото: Евгений Курсков/ТАСС
Фото: Евгений Курсков/ТАСС

Не позже чем за шесть месяцев до начала года, в котором будет проводиться ремонт, собственники принимают решение о начале капремонта, поясняет Разворотнева. Должно быть проведено собрание, на котором собственники утверждают перечень работ, смету работ и выбирают уполномоченных от дома по контролю за ходом капремонта. Именно этот представитель собственников (обычно это один человек) следит за правильностью хода ремонта, подписывает акт сдачи-приемки работ вместе с представителями ряда организаций - Фонда капремонта , Госжилинспекции и т.д.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Перед началом капремонта в доме должны появиться информационные стенды, на которых должно сообщаться, кто проводит ремонт (название организации, контактные данные ответственного представителя), телефоны контрольно-надзорных органов. "Безусловно, собственникам нужно активно контролировать весь ход ремонта. Во-первых, надо заранее договориться, где будут жить рабочие, где будут храниться материалы. Чтобы не стало неприятной неожиданностью, что стройматериалы перегораживают вход в дом или хранятся в подвале вопреки решениям собственников. Чтобы не возникало вопросов о том, за счет кого оплачивается электричество для бытовок. Все эти расходы должны быть включены в смету подрядной организации, которая проводит ремонт, и ни в коем случае не ложиться на собственников", - говорит эксперт.

У представителя подрядной организации должен храниться журнал производимых работ, в который подрядчик должен ежедневно заносить перечень работ, которые он проводит. У уполномоченного собственника должен быть доступ к журналу. Если речь идет о скрытых работах и работах, производимых на крыше, можно потребовать их видеозапись. "Собственников должны информировать заранее об используемых материалах, технологиях. Чаще всего, в Москве, например, собственники имеют право выбирать цвет стен, какую плитку класть. Соответственно, им должны предложить на выбор несколько вариантов отделки подъездов, в Москве они тоже входят в перечень обязательных работ", - говорит Разворотнева.

Постоянный контроль за ходом работ позволяет избежать проблем. "Конечно, никто не отменял сроков гарантийного ремонта, когда выявленные позже недостатки устраняются. Фонд капремонта несет перед собственником 5-летнюю гарантию. Но лучше до этого не доводить, - считает Разворотнева. - Во-первых, контролировать ход капремонта, постоянно сигнализировать, если по мнению собственников, что-то идет не так. И, самое главное, не подписывать акты сдачи-приемки, пока все видимые недоделки не устранены. Иногда подрядчики пытаются давить на жалость, говорят, что у них нет денег на устранение недоделок. Они, действительно, не получают деньги, пока акт не подписан. Но, к сожалению, часто бывает так, что как только собственники акт подписали - подрядчики исчезают. Нужно требовать устранения всех недоделок, и только после этого подписывать акты. Если уполномоченный представитель собственников не подписал этот акт, то документ не считается действительным. Поэтому тут многое зависит от принципиальности жителей".

Экономика ЖКХ Президент Общественная палата

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