Макрон и Джонсон повздорили из-за сосисок и Brexit

Завершившийся саммит лидеров "большой семерки" не обошелся без курьеза. Как сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Великобритании, в ходе переговоров британский премьер Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон поссорились.

В частности, Джонсон разозлился на Макрона из-за его ошибочного намека на то, что Северная Ирландия не является частью Соединенного Королевства. Как пояснило The Daily Telegraph, Джонсон в беседе с французским лидером о последствиях Brexit попытался объяснить свое разочарование ситуацией вокруг таможенных границ Северной Ирландии. И спросил Макрона, что бы тот делал, если бы сосиски из Тулузы стало бы невозможно завозить в Париж. Президент Франции на это якобы ответил, что такое сравнение некорректно, поскольку Париж и Тулуза входят в состав одного государства. Сразу после встречи Джонсон в беседе со своими помощниками выразил недоумение в связи с этим ошибочным высказыванием французского президента.

Информацию о произошедшем разладе между Джонсоном и Макроном подтвердило агентство Reuters. Однако, по его данным, Макрон возмутился тому, что Джонсон пытался отвлечь собравшихся лидеров "большой семерки" от реальных проблем. Британский премьер неоднократно переводил тему на вопросы Brexit, хотя на повестке стояли другие темы, и это очень не понравилось Макрону. "Не говорите мне, что вы не знали, на что идете, когда подписывались под выходом Британии из ЕС", - якобы сказал Макрон Джонсону.