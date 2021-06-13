На Дону два подростка на мотоцикле пострадали в ДТП

Два подростка пострадали при столкновении мотоцикла и легкового автомобиля в селе Дубовском, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД России по Ростовской области.

Водитель машины "ВАЗ-211340" при повороте налево не пропустил мотоцикл, ехавший во встречном направлении. За рулем двухколесного транспортного средства был14-летний подросток без прав, на пассажирском кресле находился его ровесник.

Мотоцикл подросток взял у старшего брата. Оба несовершеннолетних были без шлемов. При аварии они получили травмы. По факту ДТП автоинспекция организовала проверку.