На месте кражи из “самолета судного дня” нашли ДНК подозреваемого

Эксперты обнаружили на месте кражи аппаратуры из "самолета судного дня" Ил-80 в Таганроге следы ДНК подозреваемого по этому делу, а также сотрудника авиазавода, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Ольгу Бояркину.

По словам юриста, ее подзащитный никогда не был на том предприятии, а следы ДНК возможно перенести даже незнакомому человеку. Работник Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Г. М. Бериева, чьи биологические следы нашли на месте, проходит свидетелем по делу о краже.

Ранее провели экспертизу следов обуви - они принадлежат не подозреваемому, а кому-то другому.

В конце прошлого года неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из самолета на аэродроме ТАНТК. Было похищено имущество на сумму свыше миллиона рублей. Уголовное дело завели по статье о краже.

Позже по подозрению в преступлении задержали жителя Таганрога, он находится под арестом.