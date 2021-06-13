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Рубрика: Экономика

Названы самые востребованные вакансии этого лета

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Больше всего отечественная экономика нуждается в трактористах, агрономах, рабочих зеленого хозяйства и садовниках. Такие результаты дало исследовании специалистов сервиса "VK Работа", которое они провели специально для "РГ".

Фото: Татьяна Кравченко
Названы вакансии, на которых можно заработать до 200 тысяч рублей в месяц

"Спрос на специалистов в области земледелия в 2021 году вырос в четыре раза, - отмечают в "VK Работа". - При этом количество соискателей на данные позиции за год сократилось так же в четыре раза".

Кадровый дефицит в аграрном секторе настолько велик, что многие хозяйства готовы брать работников без опыта, рассматривают даже 16-летних соискателей, добавляют исследователи. Для молодых людей без опыта доступны вакансии помощников агрономов и садовников-агрономов.

При остром кадровом дефиците заработки в отрасли остаются не слишком высокими. Средняя указанная в объявлениях о найме сотрудников зарплата - 26 тысяч рублей в месяц. Наиболее денежные вакансии - садовник-агроном (57,5 тысячи рублей), агроном (50 тысяч рублей) и кладовщик-садовник (45 тысяч рублей) в Подмосковье, а также сборщик урожая (55 тысяч рублей) в Ленинградской области. При этом на Кубани тракториста готовы нанять за 23,6 тысячи рублей в месяц.

Экономика Работа Занятость Экономика Работа Зарплата Рынок труда

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