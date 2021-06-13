Почему Brexit угрожает единству на саммите G7

Хотя решение Британии покинуть Европейский Союз официально не фигурирует в повестке дня G-7 на двухдневной встрече у моря в английском Корнуолле, Brexit угрожает единству на встрече лидеров "Большой семерки", который завершается в воскресенье. Представители Евросоюза выразили возмущение задержкой со стороны Британии решения вопроса с введением новых проверок товаров, поступающих в Северную Ирландию из остальной части Соединенного Королевства. Лондон со своей стороны заявляет, что эти проверки ложатся тяжелым бременем на бизнес и дестабилизируют с трудом завоеванный мир в Северной Ирландии, отмечает NBC News.

Британский премьер-министр Борис Джонсон провел в субботу отдельные встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он также поговорил с официальными лицами ЕС. Впоследствии он обвинил европейский блок в том, что он не придерживается "разумного или прагматичного" подхода к договоренностям после Brexit, и пригрозил использовать чрезвычайную поправку, чтобы приостановить действие согласованных правил, если Евросоюз не пойдет на компромисс. "Соглашение Страстной пятницы и мир на острове Ирландия имеют первостепенное значение, - в свою очередь пояснила в Twitter президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с Джонсоном в субботу. - Мы хотим наилучших возможных отношений с Великобританией. Обе стороны должны выполнить то, о чем мы договорились. В этом вопросе существует полное единство в ЕС".

Брюссель угрожает судебным иском, если в следующем месяце Лондон не выполнит в полном объеме свои обязательства в рамках торгового соглашения, которые включает запрет на ввоз охлажденного мяса, такого как английские сосиски, в Северную Ирландию - проблему, которую британские таблоиды назвали "колбасными войнами".

Дипломатическая ссора, на этот раз по поводу так называемого протокола Северной Ирландии, привлекла внимание президента США Джо Байдена, который обеспокоен потенциальной угрозой мирному соглашению, заключенному в Страстную пятницу 1998 года, положившему конец трем десятилетиям конфликта. В преддверии приезда главы Белого дома в Англию в начале этой недели некоторые британские газеты были полны критики по поводу того, что Байден, имеющий ирландские корни и в прошлом критиковавший Brexit, не поддерживает позицию официального Лондона.

Премьер Джонсон не стал педалировать эту тему во время встречи с Байденом, заявив о том, что согласен с главой Белого дома "по ключевым вопросам". "Премьер-министр дал понять, что Великобритания привержена поиску практических решений в рамках Протокола, которые защищают цели Белфастского соглашения (Страстной пятницы) и сводят к минимуму влияние на повседневную жизнь людей в Северной Ирландия", - говорится в заявлении представителя Даунинг-стрит. Он добавил, что лидеры "согласились с необходимостью продолжения конструктивного взаимодействия для решения ряда вопросов", а эта тема также поднималась на встречах, проведенных Джонсоном с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.