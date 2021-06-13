Попова объяснила, почему нельзя ослаблять антиковидные меры

Любое послабление эпидмер грозит ухудшить ситуацию с коронавирусом, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что сейчас нельзя расслабляться, и отказ или любое послабление "требований, которые выработаны в тяжелом, напряженном бою с инфекцией", могут ухудшить ситуацию.

Как рассказала Попова в эфире на Youtube-канала председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, для изменения ситуации необходим коллективный иммунитет, и лучший способ получить его - прививки.

Глава Роспотребнадзора призвала не слушать "вредные советы" об отказе от вакцинации, поскольку это грозит плачевными последствиями.

"Иногда вот знаете, такие вредные советы, они просто уносят жизни", - сказала Попова.

Она добавила, что сейчас одна из главных задач Роспотребнадзора - найти способ донести правду для сохранения жизней.