Правительство выделило многодетным семьям более 27 млрд рублей на ипотеку

"В 2020 году на эти цели было направлено 40,5 млрд рублей, в 2021 году - 26,8 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит поддержать еще не менее 60 тысяч многодетных семей", - говорится в сообщении.

Вопрос обсуждался на заседании правительства в минувший четверг. Как подчеркнул Михаил Мишустин, льготы по ипотеке - один из самых востребованных видов социальной поддержки семей с детьми. "Люди этим активно пользуются. Поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете", - отметил он.

Напомним, по инициативе президента РФ государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма такой выплаты составляет 450 тыс. рублей.