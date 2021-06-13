Правительство выделило многодетным семьям более 27 млрд рублей на ипотеку

Новости

На Южном Урале водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе 10:58
Граждане Швейцарии проголосуют по запрету пестицидов 10:58
Названы самые востребованные вакансии этого лета 10:56
В Роспотребнадзоре рассказали, как часто возникают эпидемии, подобные нынешней 10:50
Бельгиец Кастань не сыграет на Евро из-за травмы 10:44
Буффон намерен вернуться в родную "Парму" 10:38
Бочкарев: На треть готов участок Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы 10:01
Воскресенье в Москве станет самым теплым днем с начала лета 09:54
В Екатеринбурге житие Александра Невского представили в виде книг 08:57
Адесанья защитил титул чемпиона UFC, победив Веттори 08:54
В Китае при взрыве газа на рынке погибли 11 человек, 144 ранены 08:48
Россиянам рассказали, на что лучше поменять доллары 08:45
Нидерланды - Украина - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 08:40
Reuters: Лидеры G7 договорились о едином подходе к Китаю 08:37
Вопрос с подъемом затонувших судов на Дальнем Востоке решится до конца месяца 08:00
Россиянин Евлоев победил Даводу на турнире UFC 263 07:52
Эксперты выберут достопримечательности Екатеринбурга для новой купюры 07:37
Елизавета II пожаловала рыцарские титулы создателям вакцины от COVID-19 07:34
Россияне хотят безусловный базовый доход в​ 30 тысяч рублей в​ месяц 07:25
Axios: В США мошенники украли почти половину выплат по безработице 06:38
Байден с супругой нарушили королевский протокол на саммите G7 06:10
Жертвами стрельбы в Огайо стали три человека 05:25
Австралийские ученые обнаружили ранее неизвестную популяцию синих китов 04:53
ФБР: По делу о штурме Капитолия арестованы около 500 человек 04:36
Лидеры стран G7 обсудили причины возникновения коронавируса 04:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
13.06.2021 10:45
Рубрика: Власть

Правительство выделило многодетным семьям более 27 млрд рублей на ипотеку

Текст: Галина Мисливская
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 27 млрд рублей многодетным семьям на компенсацию платежей по жилищным кредитам, сообщает сайт кабмина.

"В 2020 году на эти цели было направлено 40,5 млрд рублей, в 2021 году - 26,8 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит поддержать еще не менее 60 тысяч многодетных семей", - говорится в сообщении.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
Семьи с детьми получат скидку на поездки на поездах дальнего следования

Вопрос обсуждался на заседании правительства в минувший четверг. Как подчеркнул Михаил Мишустин, льготы по ипотеке - один из самых востребованных видов социальной поддержки семей с детьми. "Люди этим активно пользуются. Поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете", - отметил он.

Напомним, по инициативе президента РФ государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма такой выплаты составляет 450 тыс. рублей.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Семья и дети Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Пушков назвал причину отказа Байдена от пресс-конференции с Путиным
Defense News: НАТО может отказаться от размещения в Европе ядерных ракет
Россияне хотят безусловный базовый доход в​ 30 тысяч рублей в​ месяц
Глава Кисловодска серьезно пострадал после падения с электросамоката
Больные не подозревают: врачи заявили об изменении симптомов COVID-19
Владимир Путин заявил о восстановлении российской экономики
Алексей Оверчук: При разработке цифрового решения мы ставим в центр потребности человека