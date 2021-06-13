Президент Бразилии оштрафован за езду на мотоцикле без маски

Президент Бразилии Жаир Болсонару провел в субботу мотоциклетный рейд по улицам Сан-Паулу и был оштрафован за то, что не надел маску. Пресс-служба правительства штата Сан-Паулу сообщила, что за нарушение правила, согласно которому с мая 2020 года требуются ношение маски в общественных местах, на Болсонару будет наложен штраф в размере около 110 долларов.

Офис Болсонару не сразу ответил на запрос о комментарии. Болсонару, у которого в прошлом году был положительный результат на COVID-19, также был оштрафован за то, что он не надевал маску во время майского митинга со сторонниками в северо-восточном штате Мараньяо. Бразильский президент махал толпе со своего мотоцикла, а затем говорил с крыши грузовика с байкерами, которые в основном были без масок, сообщает ABC News. Они аплодировали и скандировали приветствия Болсонару, в то время как он говорил, что маски не нужны тем, кто уже вакцинирован. Это утверждение, которое постоянно повторяет бразильский президент, оспаривается большинством экспертов в области общественного здравоохранения. Хотя исследования показывают, что многие вакцины снижают вирусную нагрузку и вероятность распространения инфекции, не все ее разновидности полностью изучены.

По данным бразильского министерства здравоохранения, менее 12% населения Бразилии получили обе дозы вакцины от COVID-19.