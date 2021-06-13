Профессионалы сожалеют об отставке Крикалева с поста в "Роскосмосе"

Съемки коммерческого фильма на борту МКС решено провести, а всех, кто высказывает сомнения в целесообразности и своевременности такого PR-кино для нашей космической отрасли, просят оставить это мнение при себе и не препятствовать уже начатой подготовке. Именно так можно трактовать смену куратора пилотируемых программ в госкорпорации "Роскосмос".

Накануне Дня России стало известно, что вместо Сергея Крикалева, который совершил шесть космических полетов и еще почти шесть лет, с 2009 по 2014 годы, возглавлял ЦПК имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке, руководить этим направлением станет недавний советник Дмитрия Рогозина, а ныне исполнительный директор по перспективным программам и науке ГК "Роскосмос" Александр Блошенко.

Одновременно с этим герой Советского Союза и Российской Федерации космонавт Сергей Крикалев от должности исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам освобожден и оставлен в номинально-бесправном статусе советника. В пресс-службе "Роскосмоса" объяснили такую рокировку весьма туманно и витиевато: "В связи с началом подготовки эскизного проекта по новой отечественной орбитальной станции принято решение о передаче вопросов пилотируемой космонавтики в ведение исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александра Блошенко".

Но шила в мешке не утаишь. Коллеги Сергея Крикалева - действующие и уже вышедшие в запас космонавты - называют реальной причиной его отставки несогласие со скоропалительным решением отправить на МКС режиссера и актрису для съемок гипотетического фильма "Вызов", уже разрекламированного Первым каналом.

Многоопытный и крайне деликатный в таких вопросах Сергей Константинович Крикалев публично не излагал своего отношения к громкому проекту. Но в профессиональном кругу не стал скрывать принципиальное несогласие с тем, чтобы отправлять людей на околоземную орбиту без должного отбора и по урезанной программе подготовки. А главное - в нарушение ранее согласованных планов подготовки и графика отправки профессиональных экспедиций на МКС, научных экспериментов и текущих работ на ее борту.

Напомним, что свои возражения были и у вице-премьера правительства РФ Юрия Борисова, который возглавляет Наблюдательный совет "Роскосмоса". Пропагандировать достижения российской космонавтики надо, считает он, но не за средства из бюджета и так, чтобы это не помешало основной научной программе МКС. "Пока я на этом посту, я не пропущу мероприятия по финансированию художественного фильма за государственный счет. Точно не пропущу", - заявил Юрий Борисов в интервью РБК в декабре 2020-го.

За окном - июнь 2021-го. Из подмосковного Томилино только что пришло сообщение: на НПП "Звезда" приступили к изготовлению скафандров для актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Со слов гендиректора "Звезды" Сергея Позднякова, которого цитирует ТАСС, на предприятии уже сделаны гипсовые слепки, по которым будут созданы ложементы для кресел - они изготавливаются индивидуально для каждого участника космического полета…

Справка "РГ"

Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Крикалев (1958) совершил шесть космических полетов на орбитальную станцию "Мир" и Международную космическую станцию суммарной длительностью 803 дня (мировой рекорд, продержавшийся 10 лет) и выполнил восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью 41,5 часа. В 2009-2014 годах - начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке. С марта 2016 года работал в должности исполнительного директора по пилотируемым космическим программам ГК "Роскосмос".

Выпускник физфака МГУ Александр Блошенко (1984) пришел на работу в "Роскосмос" в 2018-м на должность советника по науке генерального директора. В апреле 2019-го приказом Дмитрия Рогозина назначен исполнительным директором по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос". А в октябре того же года возглавил Координационный научно-технический совет "Роскосмоса" и РАН по программам научно-прикладных исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах. На этом посту 35-летний Александр Блошенко сменил члена-корреспондента РАН, летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева.