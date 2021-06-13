Путин: Компании из США хотят работать у нас, но их за уши вытаскивают с рынка

Президент России Владимир Путин уверен, что между Россией и США есть взаимный интерес в восстановлении экономических связей. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия 1".

"Кстати говоря, и в области экономики взаимная заинтересованность есть: многие американские компании хотят работать у нас, их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что - на пользу американской экономике?" - отметил он, отвечая на вопрос ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина об ожиданиях от предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом.

В числе направлений, по которым Москва и Вашингтон могли бы эффективно сотрудничать, российский лидер также назвал стратегическую стабильность, региональные конфликты, экологические проблемы.