Путин назвал условие выдачи киберпреступников в США

Москва готова будет выдавать Вашингтону киберпреступников, если американская сторона возьмет на себя такие же обязательства, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

"Если мы договоримся о выдаче преступников, значит Россия, разумеется, тогда пойдет на это, мы будем это делать. Только в том случае, если другая сторона, в данном случае Соединенные Штаты, согласятся с тем же и будут выдавать соответствующих преступников Российской Федерации", - сказал российский лидер. Он подчеркнул, что подобные договоренности работают только тогда, когда "обе стороны берут на себя одинаковые обязательства".

Говоря о кибербезопасности в целом, Путин назвал этот вопрос "одним из самых важных на сегодняшний день". "Потому что всякие отключения целых систем ведут к очень тяжелым последствиям, а это, оказывается, возможно", - пояснил российский лидер.