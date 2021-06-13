Путин: Продление СНВ-3 - проявление профессионализма Байдена

"Новая администрация во главе с президентом Байденом в качестве первого шага продлила договор СНВ-3. Я думаю, что это очень важный шаг. И, в общем и целом, конечно, со стороны президента Байдена это проявление профессионализма, безусловно", - сказал российский лидер.

Путин добавил, что этот шаг был сделан на основе профессионального анализа ситуации в мире, отношений с Россией и их потенциала.