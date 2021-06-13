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13.06.2021 11:14
Рубрика: Власть

Путин рассказал, чего ждет от встречи с Байденом

Текст: Галина Мисливская
Российско-американский саммит в Женеве пройдет не зря, если президентам двух стран удастся наладить механизмы взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

Отвечая на вопрос ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина об ожидаемых результатах от встречи с президентом США Джо Байденом, он заявил, что главное - "восстановить личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Среди таких направлений он назвал стратегическую стабильность, региональные конфликты, природоохранные мероприятия и "заботу об экологии в целом, в глобальном смысле". Владимир Путин уверен, что по этим темам Россия и США "действительно могут эффективно работать".

"Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром", - подчеркнул российский лидер.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент РГ-Видео Россия и США

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