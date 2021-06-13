Путин: РФ не сделала ни одного шага к усугублению отношений с США в сфере безопасности

"Мы и прежде старались вести себя достаточно сдержанно​​​. Мы ведь ни одного шага не совершили ни в одной из тех областей, которые мы сейчас обсуждали, которые бы усугубляли положение", - сказал он ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. В этом же интервью глава государства заявил, что Москва и Вашингтон могли бы эффективно сотрудничать в сфере стратегической стабильности и региональной безопасности.

"Вот Польша и Румыния - там уже разворачиваются системы ПРО, можно поставить ударные комплексы. Но мы-то с Кубы убрали нашу военную базу. Мы же этого не делаем, а наши партнеры, к сожалению, занимаются именно этим", - добавил Владимир Путин.