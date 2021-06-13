Бочкарев: На треть готов участок Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы

На треть готов участок Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев:

"Участок ЮВХ от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы - один из наиболее сложных, он включает строительство транспортной развязки на пересечении с Каширским шоссе и Южной рокадой, нового моста через Москву-реку и семи эстакад общей протяженностью 4,4 км, включая две эстакады основного хода и пять эстакад-съездов на Каширское шоссе и Курьяновскую набережную, - рассказал он. - В настоящее время готовность участка составляет 35%". По словам Бочкарева, проектом также предусматривается реконструкция Каспийской улицы от Каширского шоссе до улицы Медиков и проектируемых проездов № 4386 и № 4293. Там организуют по две полосы движения в каждом направлении.

Всего в рамках этого участка будет построено и реконструировано 12,4 км дорог, отметил глава столичного стройкомплекса. Кроме того, для удобства пешеходов в районе дома № 57 по Каширскому шоссе возведут подземный переход.