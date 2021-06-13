ЦБ РФ дал рекомендации по работе банков Москвы с 16 по 18 июня

Финансовым организациям Москвы следует самостоятельно определять режим работы с 15 по 18 июня, считают в Центробанке РФ.

В сообщении банка говорится, что кредитным и некредитным финансовым организациям рекомендуется определить график работы "с учетом интересов своих клиентов". Регулятор рекомендует обеспечить поддержку дистанционных сервисов, а для информирования клиентов о режиме работы своевременно разместит информацию об этом на официальных сайтах и в местах обслуживания.

Страховщикам рекомендовано обеспечить непрерывность деятельности в части оказания социально значимых услуг: обязательное медицинское страхование, добровольное медицинское страхование, страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Также регулятор советует принять меры для дистанционного взаимодействия.

Как напомнили в ЦБ, в случае принятия решения о работе в этот период необходимо соблюдать все требования законодательства, обязательные для рабочих дней.

"Обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на выходные дни с 15 по 18 июня 2021 года, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - сообщили в ЦБ, отметив, что кредиторам стоит учитывать фактические возможности должника, например, по наличию дистанционного обслуживания или своевременного посещения офиса организации.