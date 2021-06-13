Концертный зал Music Media Dome могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19

В деятельности концертного зала Music Media Dome, где выступала группа HAMMALI & NAVAI, выявлены грубые нарушения социального дистанцирования и масочного режима. Об этом сообщил главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций Москвы Андрей Поплавский.

По его словам, за данные нарушения, согласно статье 20.6.1 КоАП, заведениям грозит штраф до 300 тыс. руб. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.