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13.06.2021 22:25
Рубрика: Общество

На Коренской ярмарке под Курском роботы сыграют в футбол

Текст: Анна Скрипка (Курск)

Юбилейная 20-ая Курская Коренская ярмарка состоится в начале июля в местечке Свобода Золотухинского района. По традиции массовая торговая площадка станет центром праздничных народных гуляний, однако в этот раз программа не ограничивается привычными выставочными, культурными и спортивными мероприятиями.

Как отмечают организаторы, ярмарка - не только торговое, но и деловое мероприятие. В этот раз главной темой Курской Коренской станет развитие туризма во всем его многообразии. Впервые на ярмарке будет работать мобильный кванториум: на его площадке представят образовательный и научный потенциал региона, где намерены развивать в том числе промышленный и деловой туризм.

Как отметили в администрации региона, к ярмарке в кванторуме готовятся: гостям намерены показать необычный футбольный матч. На поле выйдут специально обученные роботы, которые должны будут увлечь болельщиков.

Помимо этого, обученные машины должны будут дополнить культурную программу Коренской ярмарки, исполнив массовый курский танец "Тимоню".

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