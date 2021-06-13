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13.06.2021 15:23
Рубрика: Власть

На въезде в Ивановскую область у иногородних начали требовать справки

Текст: Элина Труханова (Иваново)

На въезде в Ивановскую область на костромском, ярославском и московском направлениях выставили наряды ДПС, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ивановской области.

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Из-за ухудшения эпидситуации в Москве такое решение принял региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что для иногородних, въезжающих в область, обязательна 14-дневная самоизоляция. Не нужно ее соблюдать только тем, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса, имеет  при себе справку об отрицательном тесте, сделанном не ранее, чем за три дня до въезда в регион, либо справку о наличии антител, выданную не раньше 1 января 2021 года.

Напомним, в Москве предстоящая неделя объявлена нерабочей в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Пандемия коронавируса COVID-19

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