Оперштаб: Еще 3038 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 3038 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 093 738.

Выявлено 7704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1573 человека. На ИВЛ находятся 506 человек. В столице скончались 69 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.